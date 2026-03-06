Перехід на засоби захисту рослин за нормами ЄС може коштувати від €2 млрд - Ліссітса

Процес поетапного підрахунку витрат і втрат українського аграрного сектору у межах адаптації до законодавства Європейського Союзу триває. Лише швидка імплементація вимог ЄС щодо засобів захисту рослин може означати витрати та втрати від €2 млрд і більше.

Про це Delo.ua повідомив президент "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Алекс Ліссітса.

Вимоги агроспільноти України щодо умов євроінтеграції агросектору до ЄС

Агроспільнота України наполягає на доступі до структурних фондів Європейського Союзу для економічно збалансованого переходу сільського господарства до стандартів ЄС в межах переговорів про вступ. Адже масштабна адаптація сільського господарства до вимог ЄС потребує значних інвестицій.

Також з початку перехідного періоду виробники повинні мати можливість користуватися механізмами підтримки Спільної аграрної політики ЄС на умовах, чинних для держав-членів, із можливим поетапним нарощуванням виплат і справедливим лімітуванням підтримки, заявили агровиробники.

Підрахунок витрат на аграрний перехід України

Наразі відбувається процес поетапного підрахунку витрат і втрат за ключовими блоками аграрного acquis ЄС, зазначив президент УКАБ.

Він пояснив, що це не одна цифра, а сукупність великих компонентів:

⦁ виробничі стандарти;

⦁ екологічні вимоги;

⦁ інфраструктура;

⦁ контрольні системи;

⦁ дані та інституційна спроможність.

"Те, що вже пораховано більш предметно: швидка імплементація вимог ЄС у частині засобів захисту рослин може означати витрати та втрати від ≈ €2 млрд і вище, і це лише один сегмент майбутнього переходу, а не "повна ціна вступу"", - сказав Ліссітса.

Окремий великий блок, який зараз аналізується - це Нітратна директива, заявив експерт.

Ліссітса зауважив, що навіть без фінальної цифри зрозуміла структура витрат:

⦁ це капітальні інвестиції у будівництво/реконструкцію сховищ для гною, модернізацію техніки внесення;

⦁ постійні витрати на аналізи ґрунтів і облік;

⦁ а також можливі разові втрати активів, які економічно недоцільно модернізувати.

"Тому вже зараз очевидно, що загальний "чек" переходу на стандарти ЄС буде значним", - зазначив президент УКАБ.

Досвід попередніх хвиль розширення ЄС

Якщо говорити про підтримку переходу через логіку "як у попередніх хвилях розширення", хороший орієнтир - передвступні програми ЄС, де різні інструменти покривали різні потреби, сказав співрозмовник Delo.ua.

Для сільського господарства та розвитку сільських територій існував окремий інструмент SAPARD (2000–2006) із бюджетом €520 млн на рік у цінах 1999 року (це близько €1 млрд на рік у поточних цінах). Паралельно діяли PHARE - інституційна розбудова та інвестиції під імплементацію acquis і підтримка економічної та соціальної згуртованості (~€1,6 млрд на рік), та ISPA - великі інфраструктурні проєкти у сферах довкілля і транспорту (€1 млрд на рік), розповів Ліссітса.

"Тому наша позиція щодо доступу до інструментів на кшталт структурних фондів - це не примха, а перевірена логіка попередніх розширень: коли країна переходить на вимоги ЄС, потрібен інвестиційний контур, який робить цей перехід технічно й фінансово можливим, що особливо важливо для країни у війні та для сектору, який є однією з основ економіки України", - наголосив президент УКАБ.

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства заявляло, що агросектор України перейде на стандарти ЄС до 2028 року.

Голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун зазначав, що впровадження екостандартів ЄС коштуватиме українському агросектору 2,5 млрд євро на рік.

Загалом повідомлялося, що вступ України до Європейського Союзу означатиме жорсткіші вимоги до аграрної продукції, а поспішна імплементація європейських норм у законодавство може призвести до закриття значної частини малого та середнього агробізнесу.