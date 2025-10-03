Швидкий перехід до норм ЄС може зруйнувати малий і середній агробізнес

Вступ України до Європейського Союзу означатиме жорсткіші вимоги до аграрної продукції, а поспішна імплементація європейських норм у законодавство може призвести до закриття значної частини малого та середнього агробізнесу.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він нагадав, що 60% загального експорту України становить аграрна продукція.

"Європейський ринок для нас дуже цікавий – це 500 мільйонів заможних споживачів, у чиєму кошику значна частка саме тих продуктів, які виробляють українські аграрії. Ми вже довели, що навіть в умовах війни здатні виробляти якісну продукцію та виконувати взяті зобов’язання", — підкреслив Марчук.

Водночас він зауважив, що побоювання щодо вступу України в ЄС існують не лише з боку європейських фермерів, а й серед українських виробників.

Марчук нагадав, що вступ до ЄС означає жорсткіші вимоги до продукції, а поспішна імплементація всіх норм може призвести до закриття значної частини малого та середнього агробізнесу.

Експерт наголосив, що лише заборона понад 100 діючих речовин у засобах захисту рослин, згідно вимогам ЄС, може скоротити виробництво на 30%.

"Ми повинні говорити про перехідний період на 10–15 років, щоб адаптувати українське виробництво до європейських вимог. Ті агровиробники, які хочуть бути на ринку ЄС, мають брати відповідні зобов’язання та отримувати доступ до європейських дотацій. Водночас агровиробники, які працюють із ринками інших країн світу, не повинні обмежуватися нормами ЄС, адже це звузить їхні можливості та штучно зменшить конкурентоспроможність. Швидкий і неякісний перехід може зробити український агробізнес неконкурентним", — резюмував Марчук.

Як вважає посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Україна приєднається до Європейського Союзу раніше, ніж у 2030 році, але процес інтеграції буде важким через потужний український агросектор, в якому європейські фермери вбачають загрозу для ринку.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща ніколи не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

У січні 2025 року польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві, де пікетували представництво Європейської комісії. Протестувальники висловили своє незадоволення угодою про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі.

А з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року польські фермери періодично блокували кордон з Україною. Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.