Быстрый переход к нормам ЕС может разрушить малый и средний агробизнес

поле
Фото: Одесская ОВА

Вступление Украины в Европейский Союз будет означать более жесткие требования к аграрной продукции, а поспешная имплементация европейских норм в законодательство может привести к закрытию значительной части малого и среднего агробизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Он напомнил, что 60% от общего экспорта Украины составляет аграрная продукция.

"Европейский рынок для нас очень интересен – это 500 миллионов состоятельных потребителей, в чьей корзине значительная доля именно тех продуктов, которые производят украинские аграрии. Мы уже доказали, что даже в условиях войны способны производить качественную продукцию и выполнять взятые обязательства",   – подчеркнул Марчук.

В то же время, он отметил, что опасения относительно вступления Украины в ЕС существуют не только со стороны европейских фермеров, но и среди украинских производителей.

Марчук напомнил, что вступление в ЕС означает более жесткие требования к продукции, а поспешная имплементация всех норм может привести к закрытию значительной части малого и среднего агробизнеса.

Эксперт подчеркнул, что только запрет более 100 действующих веществ в средствах защиты растений согласно требованиям ЕС может сократить производство на 30%.

"Мы должны говорить о переходном периоде на 10-15 лет, чтобы адаптировать украинское производство к европейским требованиям. Те агропроизводители, которые хотят быть на рынке ЕС, должны брать соответствующие обязательства и получать доступ к европейским дотациям. В то же время агропроизводители, работающие с рынками других стран мира, не должны ограничиваться нормами ЕС, ведь это конкурентоспособность с конкурентами. Быстрый и некачественный переход может сделать украинский агробизнес неконкурентным",   – резюмировал Марчук.

Как считает посол ЕС в Украине Катарина Матернова, Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем в 2030 году, но процесс интеграции будет тяжелым из-за мощного украинского агросектора, в котором европейские фермеры видят угрозу для рынка.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша никогда не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

В январе 2025 г. польские фермерские организации вышли на протест в Варшаве, где пикетировали представительство Европейской комиссии. Протестующие выразили свое недовольство соглашением о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, а также  импортом украинской агропродукции в Польшу.

А с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года польские фермеры периодически блокировали границу с Украиной. Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, немедленная выплата всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет на импорт украинской продукции.

Автор:
Светлана Манько