Украина завершила скрининг законодательства на соответствие праву ЕС: следующий шаг – переговоры о членстве

Украина сделала еще один шаг по пути в ЕС, финализировав процесс скрининга национального законодательства на соответствие праву евроблока. Это последний этап перед официальным началом переговоров о членстве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

29-30 сентября Украина вместе с Европейской Комиссией провела финальные скрининговые встречи. Они были посвящены разделу 22 "Региональная политика и координация структурных инструментов", за который отвечает Минразвития.

Что сделано?

В общем, процесс скрининга длился 15 месяцев, что стало одним из самых быстрых среди всех стран-кандидатов. За это время был выполнен колоссальный объем работы:

состоялось 34 двусторонних встреч с Еврокомиссией;

представлено более 700 презентаций;

подготовлены ответы на 9 тысяч страниц опросников;

присоединились представители более 70 органов государственной власти;

представлен опыт сотрудничества с ЕС через 276 проектов Interreg на сумму более 105 миллионов евро;

цифровые инструменты прозрачности для общин.

Украина продемонстрировала, что региональная политика не просто переговорное направление, но и практический инструмент восстановления. Показано, что почти все области и 93% общин имеют согласованные стратегии развития, на основе которых принимаются решения о финансировании проектов.

Особое внимание уделялось влиянию войны на подходы к региональному развитию: выделены четыре типа территорий в зависимости от ситуации безопасности и созданы специальные программы поддержки для прифронтовых общин.

Такой масштаб работы и скорость является беспрецедентным доказательством возможности Украины двигаться вперед даже в условиях войны.

Впереди – официальные выводы Европейской Комиссии по результатам скрининга. Они станут основой для дальнейшей адаптации украинского законодательства и определят следующие шаги по пути в ЕС.

Напомним, 15 сентября в Брюсселе состоялись финальные скрининговые встречи украинской делегации с Европейской Комиссией по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".