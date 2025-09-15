- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина завершила скрининг законодательства по разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий"
В Брюсселе прошли финальные скрининговые встречи украинской делегации с Европейской Комиссией по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Делегацию возглавил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка. В состав вошел и заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык.
В течение трех дней Украина представила 28 тематических блоков о состоянии реформ в сельском хозяйстве, цифровизации, государственной поддержке, рыночном регулировании и развитии аграрного сектора.
Также продемонстрирован уровень согласования украинского законодательства с acquis ЕС в сферах:
- финансовых и административных структур,
- сельскохозяйственных рынков,
- политики в области качества,
- органического производства,
- продвижение сельскохозяйственной продукции.
Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы и отметил прогресс Украины.
"Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения нуждается в совместных усилиях и тесной координации. Украина готова идти по этому пути", — подытожил Денис Башлик.
Напомним, 8 июля в Брюсселе стартовал официальный скрининг законодательства в сфере энергетики – первый из ключевых этапов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.