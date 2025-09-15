Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,27

41,20

EUR

48,61

48,46

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина завершила скрининг законодательства по разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий"

скрининг
Украина завершила скрининг законодательства в сфере сельского хозяйства / Минэкономики

В Брюсселе прошли финальные скрининговые встречи украинской делегации с Европейской Комиссией по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Делегацию возглавил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка. В состав вошел и заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык.

В течение трех дней Украина представила 28 тематических блоков о состоянии реформ в сельском хозяйстве, цифровизации, государственной поддержке, рыночном регулировании и развитии аграрного сектора.

Также продемонстрирован уровень согласования украинского законодательства с acquis ЕС в сферах:

  • финансовых и административных структур,
  • сельскохозяйственных рынков,
  • политики в области качества,
  • органического производства,
  • продвижение сельскохозяйственной продукции.

Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы и отметил прогресс Украины.

"Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения нуждается в совместных усилиях и тесной координации. Украина готова идти по этому пути", — подытожил Денис Башлик.

Напомним, 8 июля в Брюсселе стартовал официальный скрининг законодательства в сфере энергетики – первый из ключевых этапов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Автор:
Татьяна Гойденко