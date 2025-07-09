Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,85

+0,05

EUR

49,06

+0,03

Наличный курс:

USD

41,69

41,60

EUR

49,38

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина начала скрининг энергетического законодательства для вступления в ЕС

скрининг энергетического законодательства
Украина начала скрининг энергетического законодательства / Министерство энергетики

8 июля в Брюсселе стартовал официальный скрининг украинского законодательства в сфере энергетики – первый из ключевых этапов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Представители правительства и энергетических компаний презентовали Еврокомиссии состояние приближения украинских норм к законодательству ЕС в области энергоэффективности, газового рынка, безопасности снабжения, возобновляемой энергетики и развития трансъевропейских сетей.

В состав украинской делегации вошли вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, заместители министра энергетики Роман Андарак и Николай Колесник. Представители Европейской комиссии подчеркнули, что энергетика является одним из центральных направлений переговоров, в частности из-за рыночной либерализации и энергетической безопасности.

В то же время была отмечена положительная динамика реформ в сфере газа, электроэнергетики и усилении институционального потенциала Украины.

Отмечается, что накануне в Верховной Раде было зарегистрировано два важных законопроекта, которые призваны ускорить имплементацию норм ЕС.

Также Еврокомиссии представили перспективы развития украинского биометана. После первого экспорта этой продукции в ЕС в начале 2025 Украина планирует подключить своего газотранспортного оператора к базе данных ЕС, что позволит обеспечить прозрачность и верификацию биометановых объемов.

Кроме этого,   Украина предложила усилить сотрудничество на уровне энергетических регуляторов, включая налаживание связей с агентством ACER и присоединение к органам ЕС, разрабатывающим энергетическую политику.

Добавим, скрининг законодательства в сфере энергетики проходит в рамках работы над главами 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети".

Добавим, в мае Украина   завершила официальный скрининг   на соответствие законодательства по очередному разделу переговорной рамки с ЕС по разделу 26 "Образование и культура", который относится к Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".

Автор:
Татьяна Гойденко