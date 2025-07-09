Украина начала скрининг энергетического законодательства для вступления в ЕС

8 июля в Брюсселе стартовал официальный скрининг украинского законодательства в сфере энергетики – первый из ключевых этапов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Представители правительства и энергетических компаний презентовали Еврокомиссии состояние приближения украинских норм к законодательству ЕС в области энергоэффективности, газового рынка, безопасности снабжения, возобновляемой энергетики и развития трансъевропейских сетей.

В состав украинской делегации вошли вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, заместители министра энергетики Роман Андарак и Николай Колесник. Представители Европейской комиссии подчеркнули, что энергетика является одним из центральных направлений переговоров, в частности из-за рыночной либерализации и энергетической безопасности.

В то же время была отмечена положительная динамика реформ в сфере газа, электроэнергетики и усилении институционального потенциала Украины.

Отмечается, что накануне в Верховной Раде было зарегистрировано два важных законопроекта, которые призваны ускорить имплементацию норм ЕС.

Также Еврокомиссии представили перспективы развития украинского биометана. После первого экспорта этой продукции в ЕС в начале 2025 Украина планирует подключить своего газотранспортного оператора к базе данных ЕС, что позволит обеспечить прозрачность и верификацию биометановых объемов.

Кроме этого, Украина предложила усилить сотрудничество на уровне энергетических регуляторов, включая налаживание связей с агентством ACER и присоединение к органам ЕС, разрабатывающим энергетическую политику.

Добавим, скрининг законодательства в сфере энергетики проходит в рамках работы над главами 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети".

Добавим, в мае Украина завершила официальный скрининг на соответствие законодательства по очередному разделу переговорной рамки с ЕС по разделу 26 "Образование и культура", который относится к Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".