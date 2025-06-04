Украина представила Еврокомиссии прогресс в сфере монетарной политики: переходных периодов не требует

4 июня в Брюсселе прошел очередной раунд двусторонних встреч между Украиной и Европейской Комиссией в рамках скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал .

Встреча была посвящена переговорному Разделу 17 "Экономическая и монетарная политика", входящему в Кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".

Украинскую делегацию возглавила министр юстиции Ольга Стефанишина, которая подчеркнула, что Украина подходит к переговорам с высоким уровнем готовности, понимая важность этой сферы для экономической стабильности и послевоенного восстановления.

"Мы не требуем никаких переходных периодов или отступлений. Мы не требуем никаких элементов ускоренной интеграции в рамках Главы 17", — заявила Стефанишина, подчеркнув, что украинская правовая и институциональная база уже приближена к стандартам Евросоюза.

В частности, Украина готовится к внедрению механизма Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) — инструмента оценки и корректировки экономических рисков, применяемого в странах ЕС. Отдельное внимание делегация уделила антикоррупционным мерам в сфере использования средств на восстановление страны, в частности, в рамках программы Ukraine Facility.

"Мы презентовали европейским партнерам правовую и институциональную базу, уже проведены реформы в области экономической и финансовой политики и дорожную карту для полного согласования с acquis ЕС. Прогресс в этом направлении определяющий как в рамках евроинтеграции, так и для укрепления нашей собственной макроэкономической стабильности", — добавил первый заместитель министра экономики Украины.

В начале мая Украина завершила официальный скрининг на соответствие законодательства по очередному разделу переговорной рамки с ЕС. В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча украинской делегации с представителями Европейской Комиссии по разделу 26 "Образование и культура", который относится к Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".