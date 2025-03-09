Необходим для вступления в ЕС: Украина успешно прошла скрининг по свободному движению товаров

Украина официально завершила скрининг соответствия своего законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела "Свободное движение товаров". Заседание проходило с 3 по 6 марта 2025 г. в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Делегацию возглавила вице-премьер-министр – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Вместе с ней в Брюсселе работали заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель министра юстиции Виталий Кондратов, а также представители других государственных органов.

Скрининг является одним из ключевых этапов подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС. Он определяет, насколько действующее украинское законодательство отвечает европейским нормам, в частности, относительно свободного движения товаров, являющихся основой единого рынка ЕС.

Благодаря этому процессу, украинские производители в будущем смогут беспрепятственно экспортировать продукцию в Европейский Союз, без дополнительных сертификаций и проверок. Это также будет способствовать повышению качества украинских товаров, отвечающих высоким стандартам ЕС.

Во время скрининга украинская делегация представила Европейской комиссии подробные материалы по гармонизации национального законодательства с европейским. Были подготовлены 44 презентации, которые охватывали 59 актов законодательства ЕС в сфере промышленной продукции.

Для чего нужны эти документы

Эти документы регулируют вопросы безопасности и качества продукции, требования к сертификации и оценке соответствия, систему рыночного надзора и механизмы взаимного признания стандартов между Украиной и ЕС. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, отметив значительные успехи при выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, ответы и разъяснения, предоставленные украинской стороной во время скрининга, позволят членам ЕС получить исчерпывающую информацию о готовности Украины к евроинтеграции. Он подчеркнул, что несмотря на все вызовы, включая экономический кризис и последствия войны, Украина остается преданной курсу на членство в ЕС.

После завершения скрининга начнется процесс адаптации украинского законодательства к европейским нормам. Государство должно разработать соответствующие нормативно правовые акты, оценить готовность рынка к интеграции и подготовиться к переговорам о вступлении. Это позволит устранить технические барьеры для украинских товаров и обеспечить полный доступ к рынку ЕС.

Для украинских компаний это означает упрощенный выход на европейский рынок и уменьшение бюрократических процедур. Для потребителей – повышение качества продаваемой в Украине продукции, поскольку она будет соответствовать стандартам ЕС. Для экономики это откроет новые возможности для привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития внутреннего производства.

Украина продолжает путь к членству в Европейском Союзе и завершение скрининга является очередным важным шагом в этом направлении.

Напомним, 25 июня Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок, которые приобрели статуса кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта.