ЕС официально начал переговоры о вступлении Украины: Венгрия против, но процесс не будет блокировать

25 июня Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок.

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Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей. Желаем удачного начала переговоров!" – заметила она.

Она подчеркнула, что граждане Украины и Молдовы продемонстрировали «непреклонную преданность» присоединению к Евросоюзу.

Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову ждет «строгий и требовательный» путь.

Напомним, переговоры стартуют 25 июня в Люксембурге – на 15:30 с Украиной, с Молдовой – на 18:00.

Отметим, 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Три шага к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о трех шагах к полноправному членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении.

По его словам, первыми шагами будут, в частности, заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления и решения о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

Последним шагом будет ратификация Соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

"25 июня будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

Венгрия против, но процесс не будет блокировать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС, но не поддерживает его, пишет Frankfurter Allgemeine.

"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров". Переговоры являются "чисто политически мотивированным процессом", - заявил Виктор Орбан.

По его словам, сначала нужно "изучить, какими будут последствия, если мы примем находящуюся в состоянии войны страну, чьи границы не определены на практике".

Он также высказался о последствиях вступления Украины в сельское хозяйство ЕС. "Сейчас мы начинаем переговоры без ясности и это не очень хорошо", - добавил премьер Венгрии.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, Молдова и Грузия – 3 марта.

Источник фото: ua.depositphotos.com