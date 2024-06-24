Позволит привлечь €27 млрд: Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility

Украина и Европейский Союз заключили соглашение на сумму 27 млрд. евро в рамках Инструмента Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Документ подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно соглашению первый транш в размере 1,9 млрд евро Украина получит уже в июне 2024 года как безусловное финансирование. Последующие выплаты будут производиться ежеквартально после выполнения Украиной определенных индикаторов.

Сообщается, что Министерство финансов Украины будет отвечать за три ключевых направления: управление государственными финансами, борьбу с отмыванием денег и финансовые рынки. Кроме того, министерство будет соисполнителем в ряде других важных сфер, включая управление государственными активами, развитие человеческого капитала, улучшение бизнес-среды и другие.

Следует отметить, что часть индикаторов, определенных в Плане, согласуется с другими программами поддержки международных доноров, в частности, программой МВФ EFF и Ссудой на политику развития Всемирного банка, а также отвечает задачам евроинтеграции Украины.

Напомним, в марте-апреле 2024 года Украина уже получила два транша общим объемом 6 млрд евро в рамках переходного финансирования по этому инструменту. 14 мая Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Программа Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility.