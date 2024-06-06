Рада ратифицировала соглашение о контроле за использованием денег Ukraine Facility

Верховная Рада 6 июня ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования ЕС для Украины согласно инструменту Ukraine Facility.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующее решение было поддержано 320 народными избранниками.

Ратификация позволит установить принципы сотрудничества между Украиной и ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility, включая необходимые механизмы контроля и аудита расходов программы, имеющей бюджет 50 млрд. евро до 2027 года при успешном выполнении Плана Украины.

Кроме того, соглашение регулирует вопросы функционирования института Национального координатора, внутреннюю систему управления и контроля в Украине, сотрудничества с европейскими контрольными органами, создания Аудиторского совета, мониторинга реализации Ukraine Facility со стороны учреждений, офисов, агентств и органов ЕС, требования по сбору, прозрачности, публичности данных.

План Украины для UkraineFacility содержит:

15 блоков секторальных реформ (реформа государственного управления; государственные финансы, судебная реформа, борьба с коррупцией и отмыванием средств, финансовые рынки, управление государственными активами, человеческий капитал, бизнес-среда, децентрализация/региональная политика, энергетика, транспорт, АПК, природные ресурсы, цифровая трансформация, зеленый переход и охрана окружающей среды);

69 направлений реформ;

151 индикатор – 135 общих (в 2024 году – 36, в 2025 году – 55, в 2026 году – 33, в 2027 году – 11) и 16 инвестиционных (в 2026 году – 6, в 2027 году – 10).

Сколько денег дадут

Железняк напомнил, что Украина уже получила 6 млрд евро из Ukraine Facility, в июне ожидается еще 1,89 млрд евро.

"После этого Евросоюз начнет выделять деньги, если будут выполнены условия, предусмотренные в "Плане Украины". Первые два условия - принятие двух законов: о перезагрузке Бюро экономической безопасности и корпоративном управлении государственных предприятий", - отметил нардеп.

По предварительному расчету, Украина в пределах Ukraine Facility должна получить (по годам):

в 2024-м – 16 млрд евро

в 2025-м – 12,5 млрд евро

в 2026-м – 7,25 млрд евро

в 2027-начале 2028-го – 2,5 млрд евро.

Программа Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно принял План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility.

План Украины – это конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, включающий 151 индикатор в 15 направлениях, в частности, управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки. Своевременное выполнение условий плана позволит привлечь в 2024 году 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро – гранты.

Источник фото: ua.depositphotos.com