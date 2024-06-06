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Рада ратифікувала угоду про контроль за використанням грошей Ukraine Facility
Верховна Рада 6 червня ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, відповідне рішення підтримали 320 народних обранців.
Ратифікація дозволить встановити принципи співробітництва між Україною та ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility, включаючи необхідні механізми контролю та аудиту витрат програми, яка має бюджет 50 млрд. євро до 2027 року за умови успішного виконання Плану України.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того, угода врегульовує питання функціонування інституту Національного координатора, внутрішню систему управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення Аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, вимоги щодо збору, прозорості, публічності даних.
План України для UkraineFacility містить:
- 15 блоків секторальних реформ (реформа державного управління;державні фінанси, судова реформа, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація / регіональна політика, енергетика, транспорт, АПК, природні ресурси, цифрова трансформація, зелений перехід та охорона довкілля);
- 69 напрямів реформ;
- 151 індикатор - 135 загальних (у 2024 році – 36, у 2025 році – 55, у 2026 році – 33, у 2027 році – 11) та 16 інвестиційних (у 2026 році – 6, у 2027 році – 10).
Скільки грошей дадуть
Железняк нагадав, що Україна вже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.
"Після цього Євросоюз почне виділяти гроші, якщо будуть виконані умови, передбачені у "Плані України". Перші дві умови – це ухвалення двох законів: про перезавантаження Бюро економічної безпеки й корпоративне управління державних підприємств", - зазначив нардеп.
За попереднім розрахунком, Україна в межах Ukraine Facility має отримати (за роками):
- у 2024-му - 16 млрд євро
- у 2025-му - 12,5 млрд євро
- у 2026-му - 7,25 млрд євро
- у 2027-початок 2028-го - 2,5 млрд євро.
Програма Ukraine Facility
1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.
20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.
8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.
План України – це конкретний перелік структурних реформ та заходів, який включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Вчасне виконання умов плану дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.
Джерело фото: ua.depositphotos.com