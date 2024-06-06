Рада ратифікувала угоду про контроль за використанням грошей Ukraine Facility

Верховна Рада 6 червня ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення підтримали 320 народних обранців.

Ратифікація дозволить встановити принципи співробітництва між Україною та ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility, включаючи необхідні механізми контролю та аудиту витрат програми, яка має бюджет 50 млрд. євро до 2027 року за умови успішного виконання Плану України.

Крім того, угода врегульовує питання функціонування інституту Національного координатора, внутрішню систему управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення Аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, вимоги щодо збору, прозорості, публічності даних.

План України для UkraineFacility містить:

15 блоків секторальних реформ (реформа державного управління;державні фінанси, судова реформа, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація / регіональна політика, енергетика, транспорт, АПК, природні ресурси, цифрова трансформація, зелений перехід та охорона довкілля);

69 напрямів реформ;

151 індикатор - 135 загальних (у 2024 році – 36, у 2025 році – 55, у 2026 році – 33, у 2027 році – 11) та 16 інвестиційних (у 2026 році – 6, у 2027 році – 10).

Скільки грошей дадуть

Железняк нагадав, що Україна вже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.

"Після цього Євросоюз почне виділяти гроші, якщо будуть виконані умови, передбачені у "Плані України". Перші дві умови – це ухвалення двох законів: про перезавантаження Бюро економічної безпеки й корпоративне управління державних підприємств", - зазначив нардеп.

За попереднім розрахунком, Україна в межах Ukraine Facility має отримати (за роками):

у 2024-му - 16 млрд євро

у 2025-му - 12,5 млрд євро

у 2026-му - 7,25 млрд євро

у 2027-початок 2028-го - 2,5 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.

План України – це конкретний перелік структурних реформ та заходів, який включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Вчасне виконання умов плану дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com