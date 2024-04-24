Ukraine Facility: Україна отримала другий транш у розмірі €1,5 млрд

24 квітня Україна отримала від Євросоюзу другий транш обсягом 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Отримання цих коштів залежало від 5 індикаторів, які Україна успішно виконала. До них відноситься:

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

Ухвалення змін у законі “Про прокуратуру” та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури;

Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму;

Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, підтримка ЄС є ключовою у забезпеченні макроекономічної стабільності України. За його словами, Європейський Союз є лідером серед донорів бюджетної підтримки і надав з лютого 2022 року понад $31 мільярд.

Впровадження Інструменту Ukraine Facility, схвалене Єврокомісією, сприятиме оперативному вирішенню термінових бюджетних потреб у соціальній сфері і підтримці проєктів з відновлення та реконструкції. Марченко також зазначив, що впровадження структурних реформ буде стимулювати економічний розвиток і процес євроінтеграції.

Мінфін вказує, що у березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом $4,5 млрд. Виконавши всі 5 реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом $6 млрд передбачених механізмом перехідного фінансування.

В Мінекономіки додають, що за попереднім розрахунком, Україна має отримати: 2024 рік — 16 млрд євро; 2025 рік — 12,5 млрд євро; 2026 рік — 7,25 млрд євро; 2027 рік — 1,2 млрд євро; січень 2028 року — 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).

Україна отримає додатково €5,46

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила умови роботи інвестиційної складової Ukraine Facility, яка спрямована на мобілізацію інвестицій для відновлення та розвитку економіки України. За допомогою UIF, Європейський Союз планує виділити Україні окрім вже отриманого траншу ще €5,46 млрд.

Вони будуть використані для створення "Української гарантії" - спеціального інструменту для розподілу ризиків інвестицій у відновлення України.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму €4,5 мільярда через фінансовий інструмент ЄС "Ukraine Facility". Загалом, протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. На валютні рахунки Уряду в Національному банку надійшло $ 9 316,1 млн.

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