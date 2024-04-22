ЄС виділить €6,97 млрд для економічного відновлення України через UIF

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила умови роботи інвестиційної складової Ukraine Facility, яка спрямована на мобілізацію інвестицій для відновлення та розвитку економіки України. За допомогою UIF, Європейський Союз планує виділити Україні €6,97 млрд.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

З цієї суми €5,46 млрд будуть використані для створення Української гарантії, спеціального інструменту для розподілу ризиків інвестицій у відновлення України.

Додатково, €1,5 млрд буде призначено для операцій зі змішаного фінансування, грантів та технічної допомоги. Загальний обсяг Української гарантії може досягти €7,8 млрд, залежно від внесків інших донорів, що значно збільшить бюджет програми.

Заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо наголосив, що Ukraine Investment Framework відкриє доступ до фінансування від міжнародних фінансових організацій та українських банків, які отримають підтримку від ЄС. Підтримка в рамках UIF буде доступна для різних типів інвестицій, включаючи як приватні, так і публічні проекти.

Перші інвестиційні програми в рамках UIF будуть підписані на Ukraine Recovery Conference, яка запланована на 11-12 червня 2024 року в Берліні.

У відомстві зазначають, що з урахуванням додаткового фінансування Української гарантії, загальна сума коштів в рамках Ukraine Investment Framework досягне €9,3 млрд. В очікуванні наступних років, реалізація цієї інвестиційної програми має потенціал залучити до €40 млрд державних та приватних інвестицій.

Україна мусить знайти кошти для покриття бюджетного дефіциту

Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Я впевнений, що ми знайдемо всі кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту 2024 року", - зазначив глава українського уряду.

Шмигаль зауважив, що переважна частина з цієї суми вже отримана або запланована впродовж нинішнього року.

Зокрема, за його словами, Україна практично вже має 16 млрд євро за програмою ЄС Ukraine Facility, планує отримати загалом $5,4 млрд у вигляді траншів від МВФ, а також понад $7 млрд від Сполучених Штатів протягом цього року. Прем’єр також зазначив, що Україна має $4,5 млрд від Японії та певну суму у вигляді кредиту DPL від Світового банку.

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