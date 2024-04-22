ЕС выделит €6,97 млрд для экономического восстановления Украины через UIF

Управляющий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил условия работы инвестиционной составляющей Ukraine Facility, направленной на мобилизацию инвестиций для восстановления и развития экономики Украины. С помощью UIF Европейский Союз планирует выделить Украине €6,97 млрд.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Из этой суммы €5,46 млрд будет использован для создания Украинской гарантии, специального инструмента для распределения рисков инвестиций в восстановление Украины.

Дополнительно, €1,5 млрд будет предназначен для операций по смешанному финансированию, грантам и технической помощи. Общий объем Украинской гарантии может достичь €7,8 млрд в зависимости от вкладов других доноров, что значительно увеличит бюджет программы.

Заместитель Министра экономики Украины Владимир Кузе отметил, что Ukraine Investment Framework откроет доступ к финансированию от международных финансовых организаций и украинских банков, которые получат поддержку от ЕС. Поддержка в рамках UIF будет доступна для различных типов инвестиций, включая частные и публичные проекты.

Первые инвестиционные программы в рамках UIF будут подписаны на Ukraine Recovery Conference, запланированной на 11-12 июня 2024 года в Берлине.

В ведомстве отмечают, что с учетом дополнительного финансирования Украинской гарантии общая сумма средств в рамках Ukraine Investment Framework достигнет €9,3 млрд. В ожидании следующих лет реализация этой инвестиционной программы имеет потенциал привлечь до €40 млрд государственных и частных инвестиций.

Украина должна найти средства для покрытия бюджетного дефицита

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на нынешний год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Я уверен, что мы найдем все средства необходимые для покрытия бюджетного дефицита 2024", - отметил глава правительства.

Шмигаль отметил, что подавляющая часть этой суммы уже получена или запланирована в течение нынешнего года.

В частности, по его словам, Украина практически уже имеет 16 млрд евро по программе ЕС Ukraine Facility планирует получить в общей сложности $5,4 млрд в виде траншей от МВФ, а также более $7 млрд от Соединенных Штатов в течение этого года. Премьер также отметил, что у Украины есть $4,5 млрд от Японии и определенная сумма в виде кредита DPL от Всемирного банка.

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