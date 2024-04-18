Украина получит очередной транш с Ukraine Facility на следующей неделе

Европейский Союз на следующей неделе предоставит Украине дополнительное переходное финансирование в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, после того, как Украина успешно выполнила все требования для получения этого транша.

Об этом объявил Герт-Ян Коопман, генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении, во время участия в Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, пишет " нтерфакс-Украина".

"На следующей неделе мы выделим еще 1,5 млрд евро. Мы оценили, что Украина этому отвечает", – сказал он.

Коопман также отметил, что Еврокомиссия недавно одобрила украинский план действий, который будет использован для распределения финансовой поддержки от ЕС до конца 2027 года. По его словам, этот план является амбициозным и преследует цель стимулирования экономического роста через комплекс реформ.

Он добавил, что ведется работа над запуском гарантийного инструмента Ukraine Facility, который может привлечь более 40 млрд евро от частного сектора благодаря гарантиям на сумму более 10 млрд евро.

Кроме того, в сотрудничестве с международными финансовыми институтами ведется работа по мобилизации дополнительных инвестиций на сумму до 6 миллиардов евро и согласованию соответствующих проектов.

Добавим, что, кроме этих 1,5 млрд, Украина получит еще 1,9 млрд евро переходного финансирования, скорее всего, в мае текущего года.

Что предусматривает план Украины

План Украины определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы, предложенные в рамках Плана, включают 15 отраслей, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленую" и цифровую трансформацию, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

Они направлены на повышение макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, усовершенствование государственного управления, повышение потенциала и эффективности администрации, подотчетности и честности судебной системы, поддержку развития частного сектора и создание условий, способствующих устойчивому экономическому росту.

Ожидается, что ряд реформ поможет усилиям Украины на пути вступления в ЕС, способствуя приведению ее законодательства в соответствие с европейским.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа Ukraine Facility предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Европейский совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму €4,5 млрд через Ukraine Facility, а в 2024 году Украина рассчитывает получить еще более 11 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы.

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