Еврокомиссия одобрила План Украины, разблокирующий €50 миллиардов помощи

Европейская комиссия поддержала предложенный Украиной Ukraine Plan (План Украины) – стратегию реформ в Украине на следующие 4 года, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики. Кроме того, этот шаг прокладывает путь для поддержки Украины в рамках программы Ukraine Facility на сумму до 50 миллиардов евро.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Финансирование в рамках Программы поможет Украине поддержать работу администрации, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и поддерживать восстановление и реконструкцию, пока она продолжает защищаться от агрессии России", - отмечают в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что выплаты будут производиться при условии осуществления согласованных шагов по реформам и инвестициям, изложенным в приложении к Исполнительному решению Совета. Кроме того, финансовая поддержка в рамках Плана Украины будет предоставлена при условии, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, стратегия реформ и инвестиций Украины предлагает прочную основу для восстановления более современной и преуспевающей Украины на ее пути в ЕС.

"Положительная оценка Еврокомиссией Плана Украины откроет путь к регулярным выплатам в рамках Украинского механизма. Сегодняшним решением мы еще раз демонстрируем, что Европа поддерживает Украину столько, сколько нужно, и что мы готовы предоставить столь необходимую финансовую поддержку", - подчеркнула она.

Что предусматривает План Украины

План Украины определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы, предложенные в рамках Плана, включают 15 отраслей, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленую" и цифровую трансформацию, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию. Они направлены на повышение макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, усовершенствование государственного управления, повышение потенциала и эффективности администрации, подотчетности и честности судебной системы, поддержку развития частного сектора и создание условий, способствующих устойчивому экономическому росту.

Ожидается, что ряд реформ поможет усилиям Украины на пути вступления в ЕС, способствуя приведению ее законодательства в соответствие с европейским.

По оценке Комиссии, предложенные реформы и инвестиции имеют значительный потенциал для ускорения роста, поддержки макроэкономической стабильности, улучшения фискальной ситуации и дальнейшей интеграции Украины с ЕС. Если предложенные действия будут реализованы в полном объеме, ВВП Украины может увеличиться на 6,2% к 2027 году и на 14,2% к 2040 году. Реализация Плана также может привести к сокращению долга примерно на 10% ВВП к 2033 году по сравнению с альтернативным сценарием без Механизма.

Дальнейшие действия

После положительной оценки Европейской Комиссии, как отмечают на Правительственном портале, решение об окончательном утверждении Плана Украины должен принять Совет ЕС.

После принятия Плана, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины и положительной оценки Стороной ЕС выполнения таких мер.

Из 50 млрд евро, предусмотренных Ukraine Facility, на бюджетную поддержку будут направлены 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд – 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку – 4,76 млрд евро.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа Ukraine Facility предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Европейский совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility.

В 2024 году Украина рассчитывает получить еще более 11 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы.

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, именно этот План будет главным инструментом имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

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