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В ЕС рассказали, когда Украина получит следующий транш финансовой помощи
При выполнении условий, определенных в рамках имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС, Украина получит от ЕС следующий транш в размере 1,5 млрд евро уже до конца апреля, и еще 1,9 млрд евро переходного финансирования, скорее всего, в мае текущего года.
Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет Укринформ.
" Следующий платеж в 1,5 млрд запланирован в этом месяце, если все условия будут соблюдены. Поэтому это обеспечивает "линию жизни" от ЕС, чтобы в эти трудные времена помочь Украине продолжить предоставление ключевых общественных услуг и сохранить функционирование государства, тогда как Россия продолжает свою жестокую войну", - заявил представитель Европейской комиссии.
Он заметил, что Еврокомиссия представила на рассмотрение европейских министров украинский план, который был передан Еврокомиссии правительством Украины несколько недель назад.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Этот документ предусматривает внедрение структурных реформ, преодоление барьеров для роста, привлечение инвестиций в ключевые сектора экономики, а также меры по дальнейшей адаптации украинского законодательства к законам и стандартам ЕС, в контексте продвижения Украины к членству в Евросоюзе.
По словам Домбровскиса, именно этот украинский план будет главным инструментом имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС на 2024-2027 годы.
"Следующим шагом будет оценка Еврокомиссией Украинского плана, с целью установления ежеквартальных индикаторов (для оценки) состояния реформ и расходов, с целью открытия возможности для следующих траншей. Мы завершим эту работу очень быстро и предоставим нашу оценку Совету ЕС. Как только такие выводы будут приняты, это откроет для Украины возможность получить 1,9 млрд евро предварительного финансирования, вероятно, в мае", – подчеркнул Домбровскис.
Заметим, в течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн.
Программа Ukraine Facility
4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.
1 февраля Еврокомиссия поддержала выделение Украине 50 млрд. евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.
27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.
28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.
20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму €4,5 миллиарда из-за финансового инструмента ЕС "Ukraine Facility".
В 2024 году Украина рассчитывает получить еще более 11 млрд. евро от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.
Источник фото: ua.depositphotos.com