В ЕС рассказали, когда Украина получит следующий транш финансовой помощи

При выполнении условий, определенных в рамках имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС, Украина получит от ЕС следующий транш в размере 1,5 млрд евро уже до конца апреля, и еще 1,9 млрд евро переходного финансирования, скорее всего, в мае текущего года.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет Укринформ.

" Следующий платеж в 1,5 млрд запланирован в этом месяце, если все условия будут соблюдены. Поэтому это обеспечивает "линию жизни" от ЕС, чтобы в эти трудные времена помочь Украине продолжить предоставление ключевых общественных услуг и сохранить функционирование государства, тогда как Россия продолжает свою жестокую войну", - заявил представитель Европейской комиссии.

Он заметил, что Еврокомиссия представила на рассмотрение европейских министров украинский план, который был передан Еврокомиссии правительством Украины несколько недель назад.

Этот документ предусматривает внедрение структурных реформ, преодоление барьеров для роста, привлечение инвестиций в ключевые сектора экономики, а также меры по дальнейшей адаптации украинского законодательства к законам и стандартам ЕС, в контексте продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

По словам Домбровскиса, именно этот украинский план будет главным инструментом имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

"Следующим шагом будет оценка Еврокомиссией Украинского плана, с целью установления ежеквартальных индикаторов (для оценки) состояния реформ и расходов, с целью открытия возможности для следующих траншей. Мы завершим эту работу очень быстро и предоставим нашу оценку Совету ЕС. Как только такие выводы будут приняты, это откроет для Украины возможность получить 1,9 млрд евро предварительного финансирования, вероятно, в мае", – подчеркнул Домбровскис.

Заметим, в течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Еврокомиссия поддержала выделение Украине 50 млрд. евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму €4,5 миллиарда из-за финансового инструмента ЕС "Ukraine Facility".

В 2024 году Украина рассчитывает получить еще более 11 млрд. евро от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.

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