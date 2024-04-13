В ЄС розповіли, коли Україна отримає наступний транш фінансової допомоги

За виконання умов, визначених у рамках імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС, Україна отримає від ЄС наступний транш обсягом 1,5 млрд євро вже до кінця квітня, та ще 1,9 млрд євро перехідного фінансування, швидше за все, у травні поточного року.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише Укрінформ.

"Наступний платіж в 1,5 млрд запланований у цьому місяці, якщо всі умови будуть дотримані. Тож це забезпечує "лінію життя" від ЄС, щоб у ці надзвичайно важкі часи допомогти Україні продовжити надання ключових громадських послуг та зберегти функціонування держави, тоді як Росія продовжує свою жорстоку війну", - заявив представник Європейської комісії.

Він зауважив, що Єврокомісія представила на розгляд європейських міністрів Український план, який був переданий Єврокомісії урядом України кілька тижнів тому.

Цей документ передбачає впровадження структурних реформ, подолання бар’єрів для зростання, залучення інвестицій у ключові сектори економіки, а також заходи із подальшої адоптації українського законодавства до законів та стандартів ЄС, в контексті просування України до членства в Євросоюзі.

За словами Домбровскіса, саме цей Український план буде головним інструментом імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

"Наступний кроком буде оцінка Єврокомісією Українського плану, з метою встановлення щоквартальних індикаторів (для оцінки) стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні", – підкреслив Домбровскіс.

Зауважимо, протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. На валютні рахунки Уряду в Національному банку надійшло $ 9 316,1 млн.

Програма Ukraine Facility

4-річна програма надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми "Ukraine Facility", що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму €4,5 мільярда через фінансовий інструмент ЄС "Ukraine Facility".

У 2024 році Україна розраховує отримати ще понад 11 млрд євро від Європейського Союзу в рамках інструменту Ukraine Facility.

Джерело фото: ua.depositphotos.com