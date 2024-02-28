Рада ЄС остаточно схвалила 50 млрд євро допомоги Україні

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми "Ukraine Facility", що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Відповідно до програми, загальний обсяг допомоги передбачає надання Україні майже 39 млрд євро у вигляді прямої бюджетної підтримки, включаючи понад 5 млрд євро грантів.

Важливою складовою "Ukraine Facility" є механізм перехідного фінансування, що дозволить Україні отримати необхідні кошти до офіційного старту програми.

"Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе нашому Уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Коли Україна отримає перший транш з "Ukraine Facility"

Додамо, що 24 лютого Шмигаль і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Києві, на якій очільниця ЄК повідомила, що перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро з програми Ukraine Facility буде надано Україні вже у березні.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - написав прем'єр.

Програма Ukraine Facility

4-річна програма надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС. Тоді Шмигаль зазначив, що значна частина цих фінансових ресурсів буде спрямована до держбюджету, що сприятиме фінансуванню бюджетного дефіциту.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Загалом, фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців.

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