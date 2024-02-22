Україна може отримати новий транш від МВФ найближчими днями

Україна близька до того, щоб отримати 900 мільйонів доларів із кредиту у 15,6 мільярдів доларів від Міжнародного валютного.

Про це пише Bloomberg.

За словами офіційних осіб, обізнаних з переговорами, Україна розраховує досягти угоди зі співробітниками МВФ уже в четвер, 22 лютого. Видання пише, що угоду ще має ратифікувати виконавча рада фонду, але, зазвичай, такі питання вирішуються без проблем.

Зазначається, що ця виплата стане першим з чотирьох траншів, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 мільярда доларів, що є частиною повномасштабної програми для України, схваленої у 2023 році.

Bloomberg пише, що для того, щоб отримати гроші, уряд Укаїни має виконати умови, обговорені з МВФ. Можливо Кабміну доведеться відмовитися від свого нещодавнього запиту до центрального банку дозволити продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям, щоб допомогти їм погасити борги за єврооблігаціями, оскільки призупинення виплат допомагає Києву зберегти вкрай необхідні валютні резерви.

Якщо Конгрес США не затвердить 60 мільярдів доларів допомоги Україні на цей рік, то кошти МВФ, ймовірно, стануть другою за величиною фінансовою порятунком для Києва після грантів і позик ЄС.

Представник МВФ сказав, що зараз у Варшаві відбуваються переговори з українськими офіційними особами.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року, передає "Інтерфакс-Україна".

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

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