Шмигаль розповів, коли Україна отримає перший транш з програми Ukraine Facility

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Києві, на якій, очільниця ЄК повідомила, що перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро з програми Ukraine Facility буде надано Україні вже у березні.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Тelegram.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - написав він.

Додамо, що 4-річна програма надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

Також під час зустрічі були розглянуті ключові питання, зокрема фінансова підтримка, експорт українських товарів та взаємодія у галузі оборонної промисловості.

Також на порядку денному була обговорена проблематика українсько-польського кордону, де Шмигаль представив "План взаємопорозуміння" для розв'язання існуючої кризи.

Програма Ukraine Facility

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців.

Однак, у грудні 2023 року, під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Пізніше Угорщина заявила про можливість зняття її вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Зрештою, 1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.