Угорщина може зняти вето на допомогу Україні, але є умова, – Politico

Угорщина заявила про можливість зняття її вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів Європейського Союзу.

Зазначається, що відповідну пропозицію Будапешт сформулював під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС та в документі для Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

Ідея передбачає, що Євросоюз щороку надаватиме Україні 12,5 млрд євро у вигляді грантів і кредитів, що протягом чотирьох років і досягне 50 млрд євро, які запропонувала виділити Єврокомісія.

Однак частина дипломатів ЄС скептично ставляться до варіанту від Угорщини, адже він не забезпечить передбачуваності для України.

У випадку реалізації цієї пропозиції премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зможе блокувати фінансування ЄС для України щороку або домагатися поступок від Брюсселя за відмову від вето.

Допомога від ЄС: проблема з коштами

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки. В перерахунку на один рік ця підтримка була б меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Однак під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Попри це, Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні.