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Мінекономіки та ЄІБ розширюють доступ до фінансування для українського бізнесу
Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко провела зустріч з делегацією Європейського інвестиційного банку та обговорила подальшу участь фінустанови у відновленні України.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Ми вдячні Європейському Інвестиційному Банку за активну підтримку інвестиційних проектів державних та приватних компаній, в тому числі малого та середнього бізнесу, в Україні. ЄІБ - одна з найбільших фінансових інституцій ЄС, яка підтримує стійкість економіки України та надає пряме фінансування, гарантії для українських банків та технічну допомогу. Це має велике значення з огляду на імплементацію Плану України в рамках Ukraine Facility та подальший процес відновлення України", - зазначила Свириденко.
Вона наголосила, що українському бізнесу потрібен імпульс до розвитку, Україні потрібно стимулювати аграрне виробництво, металургію, деревообробку, що сприятиме відновленню економіки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Своєю чергою представники ЄІБ зазначили, що залучатимуть не лише свої ресурси, а також залучатимуть партнерів до забезпечення доступного фінансування для українського бізнесу.
"Поряд із задоволенням нагальних потреб важливо розбудувати програмну та інституційну спроможність і залучити фінансування, щоб забезпечити швидке розгортання успішних програм для збільшення зацікавленості міжнародних інвесторів до українського бізнесу. Рання взаємодія з донорами для забезпечення фінансових зобов’язань на 2025 рік має бути частиною стратегії фінансового планування, щоб зберегти імпульс у реалізації програм, розпочатих у 2024 році", - підкреслила Свириденко.
Нагадаємо, ЄІБ передав Україні майже 100 млн євро, які будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що недавно були звільнені.