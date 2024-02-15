Мінекономіки та ЄІБ розширюють доступ до фінансування для українського бізнесу

Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко провела зустріч з делегацією Європейського інвестиційного банку та обговорила подальшу участь фінустанови у відновленні України.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Ми вдячні Європейському Інвестиційному Банку за активну підтримку інвестиційних проектів державних та приватних компаній, в тому числі малого та середнього бізнесу, в Україні. ЄІБ - одна з найбільших фінансових інституцій ЄС, яка підтримує стійкість економіки України та надає пряме фінансування, гарантії для українських банків та технічну допомогу. Це має велике значення з огляду на імплементацію Плану України в рамках Ukraine Facility та подальший процес відновлення України", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що українському бізнесу потрібен імпульс до розвитку, Україні потрібно стимулювати аграрне виробництво, металургію, деревообробку, що сприятиме відновленню економіки.

Своєю чергою представники ЄІБ зазначили, що залучатимуть не лише свої ресурси, а також залучатимуть партнерів до забезпечення доступного фінансування для українського бізнесу.

"Поряд із задоволенням нагальних потреб важливо розбудувати програмну та інституційну спроможність і залучити фінансування, щоб забезпечити швидке розгортання успішних програм для збільшення зацікавленості міжнародних інвесторів до українського бізнесу. Рання взаємодія з донорами для забезпечення фінансових зобов’язань на 2025 рік має бути частиною стратегії фінансового планування, щоб зберегти імпульс у реалізації програм, розпочатих у 2024 році", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, ЄІБ передав Україні майже 100 млн євро, які будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що недавно були звільнені.