ЄІБ передав Україні майже 100 млн євро для фінансування проєктів з відновлення

Два платежі на суму 99,6 млн євро будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що недавно були звільнені.

Про це стало відомо з прес-релізу представництва Європейського Союзу в Україні.

Гроші будуть використані для відновлення та модернізації критичної інфраструктури, включаючи лікарні, соціальне житло та державні установи по всій країні, які стали жертвами постійних обстрілів з боку Росії. Цей фінансовий внесок є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку для України і підтримується гарантією Європейського Союзу.

Кошти будуть виділені двома траншами - 60 млн євро та 39,6 млн євро і допоможуть відновити об’єкти муніципальної та соціальної інфраструктури в декількох областях України, зокрема Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

Гроші використають на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво нових лікарень, громадських споруд, соціального житла, а також систем водовідведення та водопостачання. Ці вдосконалення призначені поліпшити умови життя українського населення, зокрема для близько 900 000 внутрішньо переміщених осіб.

"Україна, як і більшість країн, що постраждали від війни, потребує міцного партнерства та ресурсів, інакше наслідки будуть ще більш руйнівними. За нашої підтримки та завдяки неймовірним зусиллям і рішучості українського уряду, муніципалітетів і будівельників уже відремонтовано сотні лікарень, об’єктів соціального житла та освітніх закладів. Для нас велика честь стояти пліч-о-пліч із ними, надаючи необхідне фінансування для нових проєктів, що змінюють життя людей. І так забезпечуючи стале, енергоефективне та швидке відновлення", - сказала Тереза Червінська, віцепрезидентка ЄІБ, яка відповідає за операції банку в Україні.

За словами виконавчого віцепрезидента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, є життєво важливим забезпечити українському народу доступ до таких базових послуг, як житло, медицина, водопостачання. Підкріплені гарантією ЄС, ці кошти є черговим цінним внеском у фінансування нагальних потреб України, народ якої перебуває під постійним тиском жорстокої російської воєнної машини.

В свою чергу голова Мінінфраструктури України Олександр Кубраков зауважив, що відбудова України відбувається навіть в умовах війни. Люди отримують лікування в сучасних лікарнях, доступ до соціального житла та освіту для дітей у безпечних школах і дитячих садках.

"Стабільна підтримка ЄС та його банку ЄІБ є критично важливою для цих зусиль і робить нас сильнішими", - додав віцепрем'єр-міністр із відновлення України.

"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" та "Програма з відновлення України"

Вищезгадані програми – це дві багатогалузеві рамкові кредитні угоди Європейського інвестиційного банку, підписані з Україною у 2014 та 2020 роках відповідно. Загальним розміром у 540 млн євро ці програми є дуже важливими для України.

Ці ініціативи призначені забезпечити уряду та місцевим органам влади можливість відновити соціальну інфраструктуру та поліпшити умови життя для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, які їх приймають.

Станом на кінець 2023 року в рамках "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" успішно завершили будівництво та реконструкцію 53 навчальних закладів, 39 медичних закладів, 9 житлових будинків, 4 адміністративних будівель, 3 культурних центрів, бібліотеку та спортивного центру. Деякі з цих проєктів втілені незважаючи на складні умови обстрілів та знеструмлення у 2022-2023 роках. Нині понад 60 проєктів перебувають на різних стадіях будівництва.

В межах "Програми з відновлення України" було визначено 141 проєкт для реконструкції по всій Україні. Цей перелік включає будівельні проєкти у сфері охорони здоров'я, соціального житла, а також модернізацію систем водопостачання та водовідведення.

Фото: ua.depositphotos.com