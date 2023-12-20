ЕИБ передал Украине почти 100 млн евро для финансирования проектов по восстановлению

Два платежа на сумму 99,6 млн евро будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в частности в районах, близких к линии фронта, и на недавно освободившихся территориях.

Об этом стало известно из пресс-релиза представительства Европейского Союза в Украине.

Деньги будут использованы для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, включая больницы, социальное жилье и государственные учреждения по всей стране, ставшие жертвами постоянных обстрелов со стороны России. Этот финансовый вклад является частью пакета экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка для Украины и поддерживается гарантией Европейского союза.

Средства будут выделены двумя траншами - 60 млн евро и 39,6 млн евро и помогут восстановить объекты муниципальной и социальной инфраструктуры в нескольких областях Украины, в частности Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Деньги используют на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых больниц, общественных сооружений, социального жилья, а также систем водоотведения и водоснабжения. Эти усовершенствования предназначены улучшить условия жизни украинского населения, в том числе около 900 000 внутренне перемещенных лиц.

"Украина, как и большинство стран, пострадавших от войны, нуждается в крепком партнерстве и ресурсах, иначе последствия будут еще более разрушительными. При нашей поддержке и благодаря невероятным усилиям и решимости украинского правительства, муниципалитетов и строителей уже отремонтированы сотни больниц, объектов социального жилья и образовательных учреждений. Для нас большая честь стоять бок о бок с ними, предоставляя необходимое финансирование для новых проектов, меняющих жизнь людей. И так обеспечивая устойчивое, энергоэффективное и быстрое восстановление", - сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, отвечающая за операции банка в Украине.

По словам исполнительного вице-президента Европейской Комиссии Валдиса Домбровскиса, жизненно важно обеспечить украинскому народу доступ к таким базовым услугам, как жилье, медицина, водоснабжение. Подкрепленные гарантией ЕС эти средства являются очередным ценным вкладом в финансирование насущных потребностей Украины, народ которой находится под постоянным давлением жестокой российской военной машины.

В свою очередь глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что восстановление Украины происходит даже в условиях войны. Люди получают лечение в современных больницах, доступ к социальному жилью и образование для детей в безопасных школах и детских садах.

"Стабильная поддержка ЕС и его банка ЕИБ критически важна для этих усилий и делает нас сильнее", - добавил вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

"Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины" и "Программа по восстановлению Украины"

Вышеупомянутые программы – два многоотраслевых рамочных кредитных соглашения Европейского инвестиционного банка, подписанные с Украиной в 2014 и 2020 годах соответственно. Общим размером в 540 млн евро эти программы очень важны для Украины.

Эти инициативы предназначены обеспечить правительству и местным органам власти возможность восстановить социальную инфраструктуру и улучшить условия жизни для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и принимающих их общин.

По состоянию на конец 2023 года в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины" успешно завершили строительство и реконструкцию 53 учебных заведений, 39 медицинских заведений, 9 жилых домов, 4 административных здания, 3 культурных центра, библиотека и спортивный центр. Некоторые из этих проектов воплощены, несмотря на сложные условия обстрелов и обесточивания в 2022-2023 годах. В настоящее время более 60 проектов находятся на разных стадиях строительства.

В рамках "Программы по восстановлению Украины" был определен 141 проект для реконструкции по всей Украине. Этот перечень включает в себя строительные проекты в сфере здравоохранения, социального жилья, а также модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

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