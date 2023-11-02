ЕИБ выделит Украине €450 миллионов на проекты восстановления критической инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует выделить Украине финансирование на два проекта обновления. Первые два транша по 100 миллионов евро, из предусмотренных 450 миллионов могут быть утверждены уже к концу 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Средства будут распределены между двумя проектами.

Первый – Ukraine Recovery III FL (€250 млн). Этот проект направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры, включая восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии и строительство новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих общин.

Второй – Ukraine Water Recovery FL (€200 млн). Этот проект направлен на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в районах, непосредственно пострадавших от войны или в которых проживает значительное количество ВПЛ. Это включает восстановление водоснабжения и водоотвода, а также меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.

Сообщается, что деньги выделяются в рамках сотрудничества ЕИБ с Украиной, предусмотренного в меморандуме, подписанном 21 июня 2023 в Лондоне во время конференции URC 2023.

Согласно документу, Украина получит около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры. Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.