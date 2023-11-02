ЄІБ виділить Україні €450 мільйонів на проєкти відновлення критичної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує виділити Україні фінансування на два проєкти відновлення. Перші два транші по 100 мільйонів євро, з передбачених 450 мільйонів можуть бути затверджені вже до кінця 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що кошти будуть розподілені між двома проектами.

Перший - Ukraine Recovery III FL (€250 млн). Цей проєкт спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури, включаючи відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, і будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад.

Другий - Ukraine Water Recovery FL (€200 млн). Цей проєкт спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Це включає відновлення водопостачання та водовідведення, а також заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

Повідомляється, що гроші виділяються в рамках співпраці ЄІБ з Україною, передбаченої у меморандумі, підписаному 21 червня 2023 року у Лондоні під час конференції URC 2023.

Згідно з документом, Україна отримає близько €840 млн кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури. Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.