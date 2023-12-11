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"Укргидроэнерго" получило €133 миллиона кредита от ЕИБ на реконструкцию ГЭС на Днепре
"Укргидроэнерго" получило транш в сумме 133 миллиона евро, являющийся частью невыбранной ранее суммы займа Европейского инвестиционного банка по проекту "Реабилитация гидроэлектростанций".
Как говорится в сообщении компании, предыдущие 67 миллионов евро для его финансирования были полностью использованы в середине 2022 года. Всего же в рамках начатого еще в 2012 году проекта было привлечено, соответственно, 200 миллионов евро кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии.
Его целью была реконструкция 21 гидроагрегата на электростанциях в бассейне Днепра, а именно Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС, Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2.
Впрочем, выделенные средства будут направлены не только на модернизацию и реконструкцию гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС, но и восстановление поврежденных энергетических объектов и утраченных в результате обстрелов мощностей. Как отмечают в "Укргидроэнерго", это особенно важно, учитывая частичное разрушение Днепровской ГЭС и уничтожение плотины Каховской ГЭС.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Благодаря полученным средствам мы сможем закупить критически важное оборудование, чтобы быстро реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечивать оперативное возобновление функционирования как станций компании, так и Объединенной энергосистемы Украины", - отметил генеральный директор компании Игорь Сирота.
Как отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, эта выплата, подкрепленная гарантией ЕС, является очередным ценным вкладом в финансирование неотложных потребностей Украины, пока та пытается возобновить основные услуги, предоставление которых было нарушено из-за агрессии России, и даст гидрогенерирующей компании способность поддерживать безопасную работу электроэнергетической сети Украины, особенно в зимний период.
Отметим, что перед этим, 1 декабря, Кабинет министров увеличил объем предоставления "Укргидроэнерго" привлеченных государством кредитных средств на реконструкцию ГЭС на 5,774 миллиарда гривен.