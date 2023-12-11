"Укргідроенерго" отримало €133 мільйона кредиту від ЄІБ на реконструкцію ГЕС на Дніпрі

"Укргідроенерго" отримало транш у сумі 133 мільйона євро, що є частиною невибраної суми позики Європейського інвестиційного банку за проєктом "Реабілітація гідроелектростанцій".

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Як ідеться у повідомленні компанії, попередні 67 мільйонів євро для його фінансування було повністю використано в середині 2022 року. Загалом в рамках розпочатого ще в 2012 році проєкту було залучено, відповідно, 200 мільйонів євро кредитних коштів ЄІБ під державні гарантії.

Його метою була реконструкція 21 гідроагрегата на електростанціях в басейні Дніпра, а саме Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС, Дніпровській ГЕС-1 та Дніпровській ГЕС-2.

Втім, виділені кошти буде спрямовано не лише на модернізацію та реконструкцію гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС, але й на відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та втрачених внаслідок обстрілів потужностей. Як зазначають в "Укргідроенерго", це особливо важливо з огляду на часткове руйнування Дніпровської ГЕС та знищення греблі Каховської ГЕС.

"Завдяки отриманим коштам ми зможемо закупити критично важливе обладнання, аби швидко реагувати у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечувати оперативне відновлення функціонування як станцій компанії, так і Об’єднаної енергосистеми України, - зазначив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

Як зазначив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, ця виплата, підкріплена гарантією ЄС, є черговим цінним внеском у фінансування нагальних потреб України, поки вона намагається відновити основні послуги, надання яких було порушено через агресію Росії, і дасть гідрогенеруючій компанії можливість підтримувати безпечну роботу електроенергетичної мережі України, особливо в зимовий період.

Зазначимо, що перед цим, 1 грудня, Кабінет міністрів збільшив обсяг надання "Укргідроенерго" залучених державою кредитних коштів на реконструкцію ГЕС на 5,774 мільярда гривень.