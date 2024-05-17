В Україні стрімко дорожчає цибуля: які ціни

Подорожчання цибулі в Україні через зменшення запасів старого врожаю відбувається стрімкими темпами. Лише з початку цього тижня фермери в середньому підвищили ціни на цибулю на 17%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Фермери, які мають у своєму розпорядженні якісну продукцію, вже з початку поточного місяця продовжують впевнено підвищувати відпускні ціни на торішню цибулю. Наразі в господарствах цибулю пропонують по 17-25 грн/кг (0,43-0,63 долара/кг).

Основна причина подорожчання - стрімке скорочення запасів старого врожаю цибулі в українських господарствах на тлі зростаючого попиту.

Аналітики зазначають, що попри зростання цін, цибуля в Україні досі коштує на 54% дешевше, ніж торік. Однак більшість операторів ринку впевнені, що цей овоч і надалі дорожчатиме.

У поточному сезоні цибуля не стала найприбутковішою культурою через порівняно невисокі ціни з часу збирання врожаю до середини квітня. Водночас фермери з якісною продукцією вже з початку травня активно підвищують відпускні ціни.

Ціни на овочі в Україні

Станом на початок травня в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: 3 травня виробники пропонували до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.

Окрім цього, наприкінці квітня в Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року. Проте, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю.

Необхідно також зазначити, що у другому півріччі 2024 року очікується зростання цін на сирі продукти харчування - через зменшення врожаю.