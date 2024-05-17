В Украине стремительно дорожает лук: какие цены

Удорожание лука в Украине из-за уменьшения запасов старого урожая происходит стремительными темпами. Только с начала этой недели фермеры в среднем повысили цены на лук на 17%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Фермеры, располагающие качественной продукцией, уже с начала текущего месяца продолжают уверенно повышать отпускные цены на прошлогодний лук. В настоящее время в хозяйствах лук предлагают по 17-25 грн/кг (0,43-0,63 доллара/кг).

Основная причина подорожания – стремительное сокращение запасов старого урожая лука в украинских хозяйствах на фоне растущего спроса.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост цен, лук в Украине до сих пор стоит на 54% дешевле, чем в прошлом. Однако большинство операторов рынка уверены, что этот овощ и дальше будет дорожать.

В текущем сезоне лук не стал самой прибыльной культурой из-за сравнительно невысоких цен со времени уборки урожая до середины апреля. В то же время, фермеры с качественной продукцией уже с начала мая активно повышают отпускные цены.

Цены на овощи в Украине

По состоянию на начало мая в Украине стремительно подешевели тепличные томаты: 3 мая производители предлагали к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем на прошлой неделе. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

В то же время цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. Огурец в тепличных комбинатах Украины уже предлагается в среднем на 20% дешевле, чем в конце марта.

Кроме того, в конце апреля в Украине поступили в продажу первые партии ранней капусты местного производства Овощ нового урожая продают по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле прошлогоднего. Тем не менее, украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая.

Необходимо также отметить, что во втором полугодии 2024 ожидается рост цен на сырые продукты питания - из-за уменьшения урожая.