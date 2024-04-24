Ранняя капуста на 40% дешевле, чем в прошлом году: какие цены

В Украине поступили в продажу первые партии ранней капусты местного производства. Овощ нового урожая продают по 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что первые пока небольшие партии молодой белокочанной капусты на этой неделе появились на украинском рынке.

"В этом году начало сезона ранней капусты произошло примерно в те же сроки, что и год назад. Это стало возможным благодаря довольно мягкой зиме и довольно хорошей весенней погоде", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что на сегодняшний день белокочанная капуста урожая 2024 года поступает в продажу по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем первые партии этой продукции в прошлом году.

Также на украинском рынке есть импортная молодая капуста из Македонии. Цена на импортную капусту нового урожая начала стремительно снижаться и составляет 25 грн/кг в связи с поступлением рынка первых партий этой продукции местного производства.

Цены на овощи в Украине

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель. На сегодняшний день оптовые цены на овощ в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен является сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

В Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на нее также упал. На сегодняшний день свекла в украинских хозяйствах торгуются за 8-14 грн/кг.

Также на украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Его продают от 8 до 14 грн за килограмм.

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