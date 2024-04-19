Первые украинские тепличные томаты почти вдвое дороже турецких: какие цены

На этой неделе на украинском рынке появились первые партии тепличных помидоров из местных комбинатов. Их предлагают к продаже по 120–140 грн/кг. В то же время турецкие томаты стоят в диапазоне 70-80 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что в 2023 году первые партии помидоров украинские тепличные комбинаты отгрузили на рынок в среднем на полторы недели позже, чем в текущем сезоне.

При этом сборы данной продукции на сегодняшний день остаются малообъемными из-за неблагоприятных погодных условий.

Первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 120-140 грн/кг, что в среднем на 67% выше, чем первые партии этой продукции в прошлом году.

"По прогнозам участников рынка, первые крупные партии томата комбинаты смогут отгружать не раньше начала мая", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что при этом на украинском рынке есть импортный томат из Турции.

Участники рынка сообщают, что турецкий томат предлагается к продаже гораздо дешевле, чем томат из местных теплиц. Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70–80 грн/кг.

Цены на овощи в Украине

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель. На сегодняшний день оптовые цены на овощ в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

На этой неделе украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен является сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

В Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на этот овощ также упал. Сегодня свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Его продают от 8 до 14 грн. за килограмм.

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