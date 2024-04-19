Перші українські тепличні томати майже вдвічі дорожчі за турецькі: які ціни

На поточному тижні на українському ринку з’явилися перші партії тепличних помідорів з місцевих комбінатів. Їх пропонують до продажу по 120-140 грн/кг. Натомість турецькі томати коштують у діапазоні 70-80 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони зазначають, що у 2023 році перші партії помідорів українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижні пізніше, ніж цього сезону.

При цьому збори даної продукції на сьогоднішній день залишаються малооб'ємними через несприятливі погодні умови.

Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 120-140 грн/кг, що в середньому на 67% вище, ніж перші партії цієї продукції минулого року.

"За прогнозами учасників ринку, перші великі партії томату комбінати матимуть змогу відвантажувати не раніше початку травня", - зауважують аналітики.

Вони додають, що при цьому на українському ринку наявний імпортний томат з Туреччини.

Учасники ринку повідомляють, що турецький томат пропонується до продажу набагато дешевше, ніж томат із місцевих теплиць. Ціни на імпортну продукцію озвучуються у діапазоні 70-80 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні

Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю. На сьогоднішній день оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Цього тижня українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Натомість в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

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