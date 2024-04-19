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Перші українські тепличні томати майже вдвічі дорожчі за турецькі: які ціни
На поточному тижні на українському ринку з’явилися перші партії тепличних помідорів з місцевих комбінатів. Їх пропонують до продажу по 120-140 грн/кг. Натомість турецькі томати коштують у діапазоні 70-80 грн/кг.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Вони зазначають, що у 2023 році перші партії помідорів українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижні пізніше, ніж цього сезону.
При цьому збори даної продукції на сьогоднішній день залишаються малооб'ємними через несприятливі погодні умови.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 120-140 грн/кг, що в середньому на 67% вище, ніж перші партії цієї продукції минулого року.
"За прогнозами учасників ринку, перші великі партії томату комбінати матимуть змогу відвантажувати не раніше початку травня", - зауважують аналітики.
Вони додають, що при цьому на українському ринку наявний імпортний томат з Туреччини.
Учасники ринку повідомляють, що турецький томат пропонується до продажу набагато дешевше, ніж томат із місцевих теплиць. Ціни на імпортну продукцію озвучуються у діапазоні 70-80 грн/кг.
Ціни на овочі в Україні
Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю. На сьогоднішній день оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Цього тижня українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.
Натомість в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг.
Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.
Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.
Джерело фото: ua.depositphotos.com