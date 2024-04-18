В Україні знову дешевшає картопля: за якою ціною надходить у продаж

Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю. На сьогоднішній день оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі цього тижня залишалася досить об'ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися.

До того ж, багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції і часто відмовлялися від закупівель.

За даними щоденного моніторингу проекту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Але навіть після здешевлення на даний момент картопля в Україні коштує в середньому у 2,7 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

"При цьому, враховуючи чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті", - зазначають аналітики.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

Цього тижня українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Натомість в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

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