В Украине снова дешевеет картофель: по какой цене поступает в продажу

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель. На сегодняшний день оптовые цены на овощ в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, предложение картофеля на этой неделе оставалось достаточно объемным, в то время как спрос на продукцию продолжал снижаться.

К тому же многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок.

По данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Но даже после удешевления картофель в Украине стоит в среднем в 2,7 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом учитывая немалые объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте", - отмечают аналитики.

Цены на овощи борщового набора в Украине.

На этой неделе украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен является сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

В Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на этот овощ также упал. Сегодня свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Его продают от 8 до 14 грн. за килограмм.

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