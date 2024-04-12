В Украине дешевеют импортные томаты

На этой неделе в Украине заметно снизились цены на импортные томаты. После того как на прошлой неделе помидоры значительно подорожали, темпы сбыта турецких томатов заметно снизились, а предложение наоборот выросло.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Чтобы избежать накопления непроданных запасов на складах оптовых компаний, продавцы решили снизить цены на импортные томаты. Согласно ежедневному мониторингу проекта, сейчас цена на тепличные томаты из Турции составляет 70-80 грн за килограмм ($1,79-2,04 за кг), что на 18% ниже по сравнению с прошлой неделей.

Основные участники рынка объясняют необходимость снижения цен несколькими факторами, включая увеличение предложения импортной продукции, что повлекло за собой падение цен в сегменте тепличных томатов, тогда как продажи значительно замедлились.

Аналитики пишут, что по состоянию на сегодняшний день импортные томаты в Украине продаются на 20% дешевле, чем в первой половине апреля 2023 года. Большинство операторов рынка ожидают, что цены продолжат снижаться и на следующей неделе.

Цены на овощи в Украине

Украинские производители картофеля вынуждены снижать цены из-за достаточно сдержанного спроса в данном сегменте. По состоянию на 11 апреля оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В первой декаде апреля в Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на них также упал.

Сегодня свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В первые дни апреля в Украине рынке белокочанной капусты наблюдается тенденция понижения спроса и, соответственно, цен. Главной причиной этого является низкое качество овоща в результате длительного хранения.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Ее продают от 8 до 14 грн. за килограмм.

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