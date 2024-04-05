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В Украине быстро подешевели огурцы: какие цены
В Украине на этой неделе отмечается стремительное снижение цен на тепличные огурцы. Сегодня украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурцы по 65-100 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем неделей ранее.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что теплая погода, установившаяся практически по всей территории страны еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных тепличных овощей.
Поэтому из-за резкого роста предложения продукции на внутреннем рынке украинские производители вынуждены также стремительно снижать отпускные цены, объясняют аналитики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По их данным сегодня украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурцы по 65-100 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем неделей ранее.
"Ценовую динамику в данном сегменте представители тепличных комбинатов объясняют недостаточным спросом со стороны покупателей. При этом предложение огурцов на рынке продолжает стремительно расти. Выборки в местных тепличных комбинатах на текущей неделе заметно выросли благодаря теплой и солнечной погоде", - подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, средние цены на которую на украинском рынке, как правило, не превышают 60 грн/кг.
При этом аналитики отмечают, что в настоящее время цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 40% ниже, чем в начале апреля 2023 года.
Напомним, на внутреннем рынке Украины заметно сократилось предложение помидоров, в результате чего продавцы смогли несколько повысить цену на эту продукцию. Сегодня импортные помидоры в Украине предлагаются к продаже в диапазоне 78-90 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com