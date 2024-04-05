В Україні стрімко подешевшали огірки: які ціни

В Україні на поточному тижні відзначається стрімке зниження цін на тепличні огірки. Сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірки по 65-100 грн/кг, що в середньому на 32% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що тепла погода, що встановилася практично на всій території країни ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих тепличних овочів.

Тому через різке зростання пропозиції продукції на внутрішньому ринку українські виробники змушені так само стрімко знижувати відпускні ціни, пояснюють аналітики.

За їхніми даними, сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірки по 65-100 грн/кг, що в середньому на 32% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Знижувальну цінову динаміку в даному сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють недостатнім попитом з боку покупців. При цьому пропозиція огірків на ринку продовжує стрімко зростати. Вибірки в місцевих тепличних комбінатах поточного тижня помітно зросли завдяки теплій і сонячній погоді", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що також стабільними залишаються поставки й дешевшої імпортної продукції з Румунії, середні ціни на яку на українському ринку, як правило, не перевищують 60 грн/кг.

При цьому аналітики зауважують, що наразі ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 40% нижчі, ніж на початку квітня 2023 року.

Нагадаємо, на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію. Сьогодні імпортні помідори в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com