Украинские фермеры снижают цены на прошлогоднюю капусту

В первые дни апреля в Украине на рынке белокочанной капусты наблюдается тенденция снижения спроса и соответственно цен. Главной причиной этого является ее низкое качество овоща в результате длительного хранения.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным аналитиков, только за выходные цена на белокочанную капусту в украинских хозяйствах упала в среднем на 26%. Пока капуста торгуется по цене 5-10 грн/кг ($0,13-0,26/кг), тогда как неделю назад цены часто достигали 12 грн/кг ($0,31/кг).

Такое снижение цен участники рынка объясняют резким снижением качества капусты из-за ее длительного хранения, что вместе с падением спроса способствует дальнейшему снижению цен в этом сегменте.

Следует отметить, что в настоящее время цены на капусту в Украине уже на 55% ниже по сравнению с прошлым годом. В конце начала апреля 2023 цены на нее колебались от 15 до 18 грн/кг ($0,38-0,46/кг).

Аналитики предполагают, что цены на белокочанную капусту могут продолжить падение из-за ухудшения качества продукции.

Цены на овощи борщового набора в Украине

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовая свекла. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже недели ранее.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Ее продают от 8 до 14 грн. за килограмм.

Цены на помидоры выросли и сейчас импортные помидоры в Украине предлагаются к продаже в диапазоне 78-90 грн/кг. Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения на рынке импортных томатов, в частности производства Турции, что связано со снижением объемов импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий.

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