Польские сыры вытесняют отечественные с полок супермаркетов

Украинские сыровары скоро столкнутся с ростом конкуренции с польскими сырами на собственном отечественном рынке. Таковы неутешительные прогнозы, вытекающие из нынешней политики ценоформирования на рынке сыра.

Об этом сообщает Инфагро.

Отмечается, что с начала осени ведущие украинские производители сыра уже дважды увеличивали прайсы на свою продукцию, исходя из подорожания сырого молока на 20%.

"Правда, цены на сыр за этот период были увеличены пока только на 10%. Но, скорее всего, сыровары продолжат давить на торговые сети, добиваясь увеличения цен", – прогнозируют аналитики.

Они отмечают, что при сравнении цены на продукцию отечественных сыроделов и на польские сыры очевидно, что польский товар заметно дешевле, даже с доставкой в Украину.

"Поэтому несложно догадаться, какой сыр будут закупать сети", - констатируют аналитики.

Об увеличении интереса к импортному сыру свидетельствует также и торговая статистика.

В октябре закупки сыров – твердых, полужестких, белых – увеличились сразу на 10% по сравнению с сентябрем и более чем на треть – по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

"В ноябре импорт сыра вырастет еще существенно, ведь и сети, и дистрибьюторы готовятся к предновогоднему оживлению торговли", - подчеркивают аналитики.

Заметим, что в Украине молочная продукция дорожает под влиянием пересмотра перерабатывающими предприятиями закупочных цен на молоко-сырье в сторону увеличения из-за ограничения его предложения, а также в связи с ростом себестоимости производства в условиях войны.

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