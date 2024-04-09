Обвал цен на яйца: инфляция в Украине в марте заметно замедлилась

В марте 2023 года индекс потребительских цен составил 1,5%, так что в годовом измерении инфляция по итогам марта 2024 года упала до 3,2% с 4,3% по итогам февраля (при 4,7% в январе и 5,1% в декабре).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Инфляция на потребительском рынке в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 составила 0,5%, с начала года – 1,2%. Базовая инфляция в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 составила 1,0%, с начала года – 1,8%.

Иллюстрация: Госстат

Согласно статистике, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте снизились на 0,2%. Больше всего (на 16,4%) подешевели яйца. На 2,5 – 0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.

Иллюстрация: Госстат

Однако на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6 – 0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%.

Одежда и обувь подорожали на 12,9%, в том числе одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% - преимущественно из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте (на 4,4%) и топлива и смазочных масел (на 2,7%).

В связи с этим цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.

Как ожидают в Нацбанке, инфляция будет составлять 8,6% в конце 2024 года, в 2025 году вернется в целевой диапазон и составит 5,8%, а в 2026 году – до 5%.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.

Так, прогноз инфляции на 2024 год МВФ улучшил до 8,5% с 9,5%, рост реальных доходов - до 9,8% с 8,5%, но оценка безработицы ухудшена до 14,5% с 13,9%.

Фото: ua.depositphotos.com