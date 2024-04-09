Обвал цін на яйця: інфляція в Україні в березні помітно сповільнилася

У березні 2023 року індекс споживчих цін становив 1,5%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками березня 2024 року впала до 3,2% із 4,3% за підсумками лютого, 4,7% за підсумками січня і 5,1% - за підсумками грудня та листопада.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Інфляція на споживчому ринку в березні 2024 року порівняно із лютим 2024 року становила 0,5%, з початку року – 1,2%. Базова інфляція в березні 2024 року порівняно із лютим 2024 року становила 1,0%, з початку року – 1,8%.

Ілюстрація: Держстат

Згідно зі статистикою, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в березні знизилися на 0,2%. Найбільше (на 16,4%) подешевшали яйця. На 2,5 - 0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, соняшникову олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко.

Ілюстрація: Держстат

Проте на 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6 - 0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, масло, м’ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,9%, зокрема, одяг - на 13,3%, взуття - на 12,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,7% - переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті (на 4,4%) і палива та мастил (на 2,7%).

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.

Як очікують у Нацбанку, інфляція становитиме 8,6% наприкінці 2024 року, у 2025 році повернеться до цільового діапазону і становитиме 5,8%, а в 2026 році – до цілі 5%.

Додамо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

Так, прогноз інфляції на 2024 рік МВФ поліпшив до 8,5% із 9,5%, зростання реальних доходів - до 9,8% із 8,5%, але оцінку безробіття погіршено до 14,5% із 13,9%.

Фото: ua.depositphotos.com