МВФ схвалив транш Україні в розмірі $ 880 млн

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 21 березня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

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Про це повідомляється на сайті МВФ.

Зазначається, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності (йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов'язано з блокуванням кордонів).

У МВФ наголосили на необхідності для України зберігати стійкий імпульс реформ для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ, а також закладення основи для зусиль з реконструкції та європейської інтеграції.

Найближчим часом Київ отримає черговий транш від МВФ обсягом близько 880 млн дол. США, що спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету.

Ці кошти також підтримають міжнародні резерви України, що посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість та зберігати макрофінансову стабільність.

Новий пакет фінансування може надійти в Україну вже впродовж наступних двох-трьох днів.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

17 лютого місія МВФ та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року, передає "Інтерфакс-Україна".

На 2024 рік передбачено ще три транші:$2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.