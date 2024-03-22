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МВФ одобрил транш Украины в размере $ 880 млн
Исполнительный совет Международного валютного фонда 21 марта завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренные к третьему пересмотру, а также все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).
В МВФ подчеркнули необходимость для Украины сохранять устойчивый импульс реформ для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, усиления институциональных реформ, а также заложения основы для усилий по реконструкции и европейской интеграции.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В ближайшее время Киев получит очередной транш от МВФ в объеме около 880 млн дол. США, которые будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета.
Эти средства также поддержат международные резервы Украины, что усилит возможность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и сохранять макрофинансовую стабильность.
Новый пакет финансирования может поступить в Украину уже в течение следующих двух-трех дней.
Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ
17 февраля миссия МВФ и представители властей Украины начали переговоры в контексте третьего просмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).
Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн. Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.
Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 по итогам третьего пересмотра программы.
На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.
На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.