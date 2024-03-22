МВФ одобрил транш Украины в размере $ 880 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда 21 марта завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренные к третьему пересмотру, а также все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).

В МВФ подчеркнули необходимость для Украины сохранять устойчивый импульс реформ для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, усиления институциональных реформ, а также заложения основы для усилий по реконструкции и европейской интеграции.

В ближайшее время Киев получит очередной транш от МВФ в объеме около 880 млн дол. США, которые будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета.

Эти средства также поддержат международные резервы Украины, что усилит возможность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и сохранять макрофинансовую стабильность.

Новый пакет финансирования может поступить в Украину уже в течение следующих двух-трех дней.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

17 февраля миссия МВФ и представители властей Украины начали переговоры в контексте третьего просмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн. Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 по итогам третьего пересмотра программы.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.