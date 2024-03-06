Украине нужно $9,5 млрд внешнего финансирования, которое будет направлено на приоритетное восстановление, - Минфин

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около $37,3 млрд. В то же время Украина нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, передает Министерство финансов.

"С февраля 2022 года правительство Украины настойчиво работает над сохранением макроэкономической стабильности в условиях экстремальной неопределенности и вызовов. И поддержка международных партнеров чрезвычайно важна, поскольку все внутренние ресурсы мы направляем на противостояние агрессору. Обеспечение приоритетов госбюджета, а также восстановление страны являются определяющими для экономического развития, а также возвращения украинцев домой", - подчеркнула заместитель министра финансов.

Также она сообщила, что скорейшее восстановление является ключевым приоритетом, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев и экономическому восстановлению страны.

По оценке отчета "Третья быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление Украины" (RDNA3), разработанного совместно правительством Украины, Всемирным банком, Европейской Комиссией и представительством ООН, в 2024 году Украине нужно около $15 млрд на быстрое восстановление.

Из них около $5,5 млрд. уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Приоритетными отраслями для привлечения иностранных инвестиций уже сейчас являются оборонная промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.

"Вовлечение частного сектора в процесс восстановления является неотъемлемой частью устойчивого роста Украины. Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы достичь этого посредством ряда механизмов, среди которых введение страхования военных рисков, улучшение условий для инвестиционных проектов, введение государственно-частного партнерства и развитие индустриальных парков", - добавила Зыкова.

В Минфине сообщили, что за 2023 год на восстановление жилищного сектора было выделено более $1 млрд, большая часть которых была направлена на ремонт и реконструкцию поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ домов.

В транспортном секторе были отремонтированы автострады, магистрали и другие дороги, которые получили повреждения на территории Украины.

В сфере образования было восстановлено около 500 учебных заведений, а доля имеющих бомбоубежища учебных заведений значительно возросла.

Сколько денег нужно Украине от международных партнеров

В 2024 году Украине необходимо ежемесячно примерно $3 млрд внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

По информации Минфина, основными источниками финансирования государственного бюджета являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Вместе с тем, 12 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC, что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла". Она уверена, что Украина заслужила право на поддержку со стороны мирового сообщества благодаря обдуманным внутренним мерам. Страна сумела собрать налоги в размере 36% своего ВВП, что является редким достижением даже для государств, не находящихся в состоянии войны. Также Украина достигла значительного снижения инфляции с 27 до 5% и возобновила темпы экономического роста до 4,5%.

В то же время, по словам президента Зеленского, Киев точно знает, что может рассчитывать минимум на $25,7 млрд от союзников (без учета помощи от США и €50 млрд от ЕС), а также – на многомиллиардную помощь от Японии.