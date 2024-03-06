Україні потрібно $9,5 млрд зовнішнього фінансування, яке буде спрямоване на пріоритетне відновлення, - Мінфін

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році складає близько $37,3 млрд. Водночас Україна потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, передає Міністерство фінансів.

"Від лютого 2022 року уряд України наполегливо працює над збереженням макроекономічної стабільності в умовах екстремальної невизначеності та викликів. І підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою, оскільки всі внутрішні ресурси ми направляємо на протистояння агресору. Забезпечення пріоритетів держбюджету, а також відновлення країни є визначальними для економічного розвитку, а також повернення українців додому", - наголосила заступниця міністра фінансів.

Також вона повідомила, що швидке відновлення є ключовим пріоритетом, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців і економічному відновленню країни.

За оцінкою звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3), розробленого спільно урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько $15 млрд на швидке відновлення.

З них близько $5,5 млрд вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення.

Пріоритетними галузями для залучення іноземних інвестицій вже зараз є оборонна промисловість, енергетика, будівництво, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

"Залучення приватного сектору у процес відновлення є невід'ємною частиною сталого зростання України. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб досягти цього за допомогою низки механізмів, серед яких запровадження страхування воєнних ризиків, покращення умов для інвестиційних проектів, запровадження державно-приватного партнерства та розвиток індустріальних парків", - додала Зикова.

У Мінфіні повідомили, що за 2023 рік на відбудову житлового сектору було виділено понад $1 млрд, більша частина яких була спрямована на ремонт та реконструкцію пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ будинків.

У транспортному секторі було відремонтовано автостради, магістралі та інші дороги, що зазнали пошкоджень на території України.

У сфері освіти було відновлено близько 500 навчальних закладів, а частка навчальних закладів, що мають бомбосховища, значно зросла.

Скільки грошей потребує Україна від міжнародних партнерів

В 2024 році Україна потребує щомісяця приблизно $3 млрд зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

За інформацією Мінфіну, наразі основними джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Разом з тим, 12 лютого директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла". Вона впевнена, що Україна заслужила право на підтримку з боку світової спільноти завдяки обдуманим внутрішнім заходам. Країна зуміла зібрати податки у розмірі 36% від свого ВВП, що є рідкісним досягненням навіть для держав, які не знаходяться в стані війни. Також Україна досягла значного зниження інфляції з 27% до 5% та відновила темпи економічного зростання до 4,5%.

Водночас, за словами президента Зеленського, Київ точно знає, що може розраховувати мінімум на $25,7 млрд від союзників (не враховуючи допомогу від США і €50 млрд від ЄС), а також – на багатомільярдну допомогу від Японії.