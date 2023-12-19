Зеленський назвав країни, які гарантовано нададуть Україні фінансову допомогу наступного року

Попри те, що Конгрес США не погодив поки що допомогу для України, а Угорщина заблокувала 50 млрд від ЄС, Україна все одно планує отримати тривалу підтримку від своїх держав-партнерів, яка буде спрямована на забезпечення бюджетних витрат та надання військової підтримки країні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

"Це багаторічна допомога, вона на різні цілі: хтось – на гуманітарні речі, хтось – на підтримку економіки, соціальні виплати. Але дуже велика сума від цих держав – це військова допомога Україні. Я впевнений у наших партнерах, і я вважаю, що ми зробили майже все", – сказав він.

За словами Зеленського, така підтримка зможе компенсувати певні ризики. Окрім того, Київ точно знає, що може розраховувати мінімум на 25, 7 млрд доларів від союзників, а також – на багатомільярдну допомогу від Японії.

На сьогодні, за словами президента, Україна точно отримає мільярди допомоги від таких країн:

Бельгія — 1.7 млрд.,

Данія — 4.2 млрд.,

Корея — 2.3 млрд.,

Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів.,

Норвегія — 7.5 млрд.,

Франція — 2 млрд.,

Німеччина — 8 млрд.,

Швеція — більше 500 мільйонів.,

Японія — багатомільярдна допомога.

"Це говорить, що потужний базис. Якщо в нас будуть ризики – відповідні суми, ми на них розраховуватимемо", – зазначив президент.

Зеленський додав, що окрім фінансової допомоги є домовленості про додаткові системи ППО Patriot і NASAMS, але він відмовився повідомляти їх кількість до того часу, поки зброя не прибуде в Україну.

В той же час, він впевнений, що Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів і сподівається на це що Сполучені Штати Америки виконають всі домовленості. Також Україна не втрачає надію отримати і обіцяні 50 млрд від Європейського Союзу.

Додамо, багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.