Фінансова допомога від Заходу. В Раді попередили, що початок 2024-го може бути складним

Перший квартал 2024 року може бути досить складним, якщо фінансування від міжнародних партнерів ще не надійде. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.

Вона зазначила, що в рамках європейської програми Ukraine Facility транші допомоги надходитимуть після виконання певних умов.

За словами Підласої, сумнівів у тому, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою, майже немає.

"Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить", – сказала депутатка.

При цьому вона додала, що ідеально для України буде, якщо ЄС ухвалить рішення про надання бюджетної підтримки в січні.

Допомога Україні: проблеми з коштами

Багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

У Європейському Союзі кілька місяців обговорювалося фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, розраховане на 2024-2027 роки. Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.

Однак усе ж Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні 2024 року.

Що стосується США, то там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою. Наразі передбачається, що Сенат проголосує за допомогу наступного тижня.